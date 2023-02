Il Psg trema per il ritorno in Champions. I parigini potrebbero infatti dover fare a meno di Leo Messi nell’andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, martedì prossimo al Parco dei Principi.



FUORI I BIG - I francesi dovranno fare a meno già di Kylian Mbappé e dopo la partita di Coppa di Francia persa contro il Marsiglia è in forte dubbio anche la presenza di Leo Messi, che ha accusato un problema muscolare alla coscia.