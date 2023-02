Il Paris Saint Germain perde un'altra pedina importantissima dell'11 a disposizione di Christoph Galtier. Dopo il ko di Neymar, uscito in lacrime nel corso della sfida contro il Lille per una distorsione alla caviglia con lesione dei legamenti, oggi il club parigino ha perso per infortunio nel corso del "Classique" contro il Marsiglia anche Presnel Kimpembe.



Il difensore, da poco rientrato a disposizione, è stato costretto ad uscire dal campo in barella dopo un infortunio che sembra di origine muscolare. Il centrale francese, infatti, era in pieno scatto verso la porta difesa da Donnarumma al minuto 12, ma si è fermato ed è stramazzato al suolo. Niente da fare per lui con l'ingresso della barella e mani sul volto. C'è attesa per gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore, ma si teme uno strappo.