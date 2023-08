Dopo la rimozione di Kyliandalle foto che decorano l'esterno del Parc des Princes, la dirigenza delha preso un'altra decisione pesantissima nei confronti non solo del fenomeno francese, ormai fuori dal progetto da qualche settimana, ma anche di altri due big in uscita,I tre non hanno infatti partecipato alla sessione foto dedicata alle immagini da far utilizzare alla Ligue 1 per le grafiche stagionali. Un segnale forte e chiaro sulla volontà del club di non contare sui tre giocatori.rimane fermo sulla sua idea di onorare il contratto fino all'ultimo secondo e poi trasferirsi presumibilmente al Real Madrid, mentre. Niente da fare per la soluzione-ponte offerta dall'Al-Hilal, rifiutato dal giocatore.Al-Hilal che. per consolarsi, ha puntato forte su, a Parigi da 11 anni e fresco di rinnovo, ma ormai a fine ciclo. I primi tentativi sono stati respinti, ma l'esclusione dal giorno delle foto lascia presagire una fumata bianca vicina. Più nebuloso, a proposito di fumo, il futuro di, che già da un anno non fa più parte degli incedibili ed è oggetto della corte del, dove troverebbe l'amico ed ex compagno di squadraIn piedi anche gli scenari nord e sudamericani, con ladi Messi (più facile) e un romantico ritorno in(molto meno) tra le opzioni sul tavolo. Serviranno tanti soldi,cifre che comunque impallidiscono davanti a quelle che circolano per Mbappé.