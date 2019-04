Il PSG spreca la terza occasione consecutiva per chiudere il discorso titolo, dopo il pareggio interno con lo Strasburgo e il clamoroso 5-1 in casa del Lille, i parigini crollano anche contro il Nantes nel recupero della 28esima giornata e scoppia la rabbia di Thomas Tuchel. Il tecnico attacca dopo il 3-2: "Difendo sempre i miei giocatori, ma oggi non posso farlo: siamo stati inconcludenti, mai pericolosi, abbiamo giocato molto male e non possiamo esserne felici. Anche se il risultato dice altro, questa è una sconfitta diversa da quella subita contro il Lille".



Tuchel chiude poi sulle tante esclusioni, tra cui quella eccellente di Kylian Mbappé: "Sono scelte mie e non devo dare spiegazioni a nessuno, sta a me gestire certe cose".