Dopo Goku in versione Super Sayan del 2018 i tifosi del Paris Saint Germain tornano a riproporre una coreografia in stile Dragon Ball per il classico di Francia contro il Marsiglia. Questa volta il protagonista è un gigantesco drago Shenron con tanto di sciarpa del PSG e le cui 7 sfere del drago non hanno le stelle impresse, bensì le date dei 7 titoli vinti.