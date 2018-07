Le groupe pour le déplacement à Klagenfurt

@FCBayern

@IntChampionsCup



Gardiens: Buffon, Cibois, Descamps

Défenseurs: Georgen, Mbe Soh, Nsoki, Rimane, Zagre

Milieux: Bernede, Dagba, Diarra, Nkunku, Rabiot, Toufiqui

Attaquants: Fressange, Postolachi, Jesé, Weah pic.twitter.com/t4i5nowNNj — Paris Saint-Germain

Novità in vista per il futuro di? Il portiere, corteggiato anche dallaper il dopo, non è stato convocato dalper il match di domani contro il Bayern Monaco, valido per l'International Champions Cup.