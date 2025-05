PSG-Arsenal, le pagelle di CM: Donnarumma da Pallone d'oro, turbo Hakimi. Solo Saka spaventa i francesi

: aggettivi terminati. Il miglior portiere del mondo al momento è lui. Assolutamente imbattibile tra i pali, si presenta subito con un gran riflesso su Martinelli ma la parata per dire no al sinistro rasoterra di Odegaard è senza senso. Si esalta anche nel secondo tempo togliendo dall'incrocio il sinistro di Saka. Regala un brivido sulla chance costruita da Calafiori per Saka per il possibile 2-2, uscendo a vuoto. A Monaco si giocherà con l'interista Sommer anche la palma di miglior numero uno del torneo, ma anche stasera potrebbe aver aggiunto un pezzetto alla sua candidatura per il Pallone d'oro. Per quello che ha fatto in questa Champions, perchè no?: partenza in sofferenza, messo sotto da un Martinelli ispirato e ben accompagnato da Lewis-Skelly. Col passare dei minuti, l'ex Inter prende coraggio e fiducia, si produce in un paio di discese delle sue e, nel primo tempo, innesca un bel contropiede non gestito poi al meglio da Doué. In ripartenza, si procura il calcio di rigore che poi Vitinha spreca malamente; decide allora di mettersi in proprio e, con un grande destro a giro e in posizione di attaccante, firma il raddoppio.: il capitano di mille battaglie è quello che indica la rotta nei momenti in cui il PSG trema sotto la spinta forte e convinta dell'Arsenal. Sui palloni alti, fonte di grandi pericoli nel primo tempo, è l'arma di Luis Enrique per provare a riportare la calma. A maggior ragione, è grave l'errore nel corpo a corpo con Trossard che spiana la strada al goal dell'1-2 dell'Arsenal. E' tra i giocatori che a Monaco di Baviera vuole cancellare il doloroso ricordo della sconfitta nella finale del 2020 a Lisbona.: con Marquinhos forma una coppia difensiva ben collaudata. Meno “tattico” del brasiliano ma sempre puntuale sull'uomo, aggressivo quanto serve. Anche lui inizia un po' in surplace, ma poi cresce e tira fuori una prestazione di sostanza su Merino e Saka.: strano a dirsi, visto che non eravamo abituati a vederlo così sotto stress, ma il laterale portoghese incappa nella classica serata no. Forse condizionato anche da un cartellino giallo arrivato nei minuti iniziali del match, colleziona una serie di errori incredibile in disimpegno e, quando Saka lo punta, dà la costante sensazione di scarsa tranquillità. La collaborazione di Kvaratskhelia in fase difensiva diventa preziosa nel corso della gara. Meglio nella ripresa.(dall'88 Gonçalo Ramos sv): è tra i più in difficoltà e stranamente tra i meno lucidi in un primo tempo in cui il Paris soffre tantissimo l'aggressività e il dinamismo a tutto campo dell'Arsenal. E, quando un calciatore come il portoghese si fa notare poco in impostazione, significa che c'è qualche problema. Sembra cambiare lo spartito ad inizio della ripresa, quando gli inglesi sono meno pressanti e lui può esibire la sua classica confidenza palla al piede. Oltre ad una giocata incredibile nello stretto, sulla linea di fondo, con cui ne fa secchi due prima di cercare il cross a centro-area. Bruttissima però l'esecuzione del rigore del possibile 2-0, con una rincorsa lunga ed incerta alla quale Raya non abbocca.: troppo importante in una centrocampo di qualità elevata ma un po' leggero con Fabian Ruiz e Vitinha ai suoi lati, troppo importante per una squadra che, oltre al palleggio, ha imparato a sfruttare le transizioni per innescare i suoi velocissimi attaccanti. I suoi recuperi del pallone, anche e soprattutto nella metà campo avversaria, sono fondamentali. Giocatore di livello alto, pronto per un palcoscenico come la prima finale di Champions League in carriera: ti dà sempre l'idea di giocare ad un ritmo bassissimo e di andare quindi in sofferenza supplementare contro squadre che, come l'Arsenal del primo tempo, viaggiavano ad una velocità almeno doppia. Ma l'ex Napoli ha il merito di non smarrirsi mai e di non perdere mai la tranquillità che serve in questi casi. Ha scelto il giorno giusto per segnare, con un grande sinistro appena dentro l'area, il suo primo in Champions League. Poi offre una gran palla in verticale a Kvaratskhelia per innescare la ripartenza non chiusa da Barcola. Nel secondo tempo, dirige le operazioni e si sacrifica pure con gran piglio: di gran lunga il migliore del centrocampo.: chiamato ad agire in una posizione nella quale non emergono tutte le sue qualità, e al posto di un giocatore come Dembelé che si è scoperto quest'anno bomber implacabile, l'ex gioiellino del Rennes avverte la pressione di una gara di questa importanza. Spesso opta per la scelta sbagliata e, quando il pallone gli arriva in area, in un paio di frangenti pecca di cattiveria.(dal 74': dà una mano a gestire l'assalto finale dell'Arsenal, dando sostanza ad una fase difensiva che, dopo la rete di Saka, torna ad essere un po' disordinata).: meglio dell'ex Rennes ma anche lui non offre la più brillante versione di sé, privato della presenza al suo lato di Dembelé. Spreca nel finale di primo tempo l'opportunità di siglare il goal del raddoppio che avrebbe mandato ko l'Arsenal, non sempre è puntuale nel sacrificarsi in fase di ripiegamento per dare una mano ad Hakimi contro Martinelli.(dal 70': non è al top della condizione per il problema muscolare della partita d'andata e infatti Luis Enrique non lo rischia dall'inizio. La sua presenza è comunque utile per avere un riferimento in avanti che tenga impegnata la difesa di un Arsenal a caccia della rimonta e per far respirare i suoi. Sfiora il goal con un sinistro di prima intenzione: la prima palla del match è un tocco sbagliato all'indietro che mette in difficoltà Nuno Mendes, poi l'ex stella del Napoli entra in modalità soldatino applicato e concentrato, che corre all'indietro per aiutare i compagni al cospetto di un Arsenal arrembante. Appena può sprigionare la sua facilità di corsa nell'altra metà del campo, per i Gunner sono dolori: centra un palo clamoroso e firma la prima grande azione dei suoi, poi nel finale apparecchia per il contropiede che Barcola non chiude a dovere. Nel secondo tempo, continua a correre come un dannato dando l'esempio ai compagni di come si arrivi, anche col sacrificio, ad un traguardo come la finale di Champions League. La sua prima mezza stagione lontana da Napoli è da urlo.: si fa un regalo meraviglioso per i suoi 55 anni, centrando la seconda finale di Champions League in carriera a 10 anni esatti di distanza dal trionfo a Berlino, ai danni della Juventus di Allegri, alla guida del “suo” Barcellona. Proverà a vendicarlo a Monaco di Baviera, contro l'Inter. Il premio meritato per una gestione dell'organico da fenomeno: ha preteso l'addio delle stelle da copertina come Neymar, Messi e Mbappé e con tanti ragazzi di talento ha costruito una squadra con la S maiuscola.soffia sulla perla di Kvaratskhelia che si stampa sul palo, non può fare nemmeno quello sul siluro di Fabian Ruiz pure leggermente deviato. Reattivo su Barcola, il cui tiro a botta sicura è reso parabile dall'intervento di Rice. Si conferma un pararigori di assoluto livello rimanendo fermo e costringendo Vitinha a scegliere l'angolo senza certezze. Ottimo fino in fondo, esce a testa altissima.meglio lui di Lewis-Skelly, anche se Kvaratskhelia è tutt'altro che limitato. Per lo meno riesce a proporsi in avanti e a mettere qualche cross dando man forte a Saka, poi verso il finale di primo tempo calcia al volo una palla vagante e trova il muro della difesa. Crolla alla distanza come tutto il reparto.(dall'83'molto ingenuo in occasione di una palla persa che poteva essere letale ancora sullo 0-0, salvato dal ripiegamento dei compagni e da Raya che blocca il pallone calciato da Doué. Non sicuro come suo solito, in ritardo nella chiusura su Ruiz al limite dell'area sullo 0-1.dallo Spezia alla semifinale di Champions League, il salto è stato incredibile e lui progressivamente se l'è meritato. Il Paris Saint-Germain gioca senza centravanti e uno come lui, impiegato anche in mediana in passato, che fa della lettura dello spazio il suo punto forte, dovrebbe essere a proprio agio. Ma il trio di Luis Enrique è fin troppo sfuggente. Bello il lancio per Trossard in occasione del goal di Saka.: timido, fin troppo. La sua giovane età e l'assenza iniziale di Calafiori lo giustificano, ma la fascia mancina dei Gunners non impensierisce Hakimi e soprattutto soffre il marocchino e Barcola quando vengono innescati. Ammonito nella ripresa per un fallo sul diretto avversario che lo aveva superato. Chiude la sua serata da dimenticare con il fallo di mano che causa il calcio di rigore poi fallito da Vitinha. Subito sostituito.(dal 68'entra e il PSG segna, quindi è chiamato a inventarsi qualcosa nella sua posizione di terzino sinistro. Il suo ingresso è apprezzabile dopo uno stop lungo come il suo, mette anche un cross interessante per Saka che devia fuori)un suo tiro violentissimo chiama Donnarumma ad un prodigio dopo 7 minuti. Pochi altri lampi da parte del faro tecnico del centrocampo di Arteta, stritolato dai palleggiatori del PSG soprattutto nella ripresa.cerca di dare equilibrio coprendo le invenzioni di Odegaard e le avanzate di Rice, ma alla fine è l'inglese che deve ripiegare e mettere una pezza su Barcola quando serve. Si addormenta in maniera fatale e non allontana prima del 2-0 di Hakimi.il primo pericolo lo porta lui, vero incursore e terminale dei Gunners con Merino falso 9. Il recupero in scivolata su Barcola, con pallone deviato e reso disponibile a Raya, merita applausi a scena aperta. Sempre l'ultimo a mollare, abbina quantità e qualità anche nella sconfitta.pericolo pubblico numero uno, crea qualche grattacapo a Nuno Mendes anche grazie alle corse alle sue spalle di Timber. Crea anche nel secondo tempo, sgusciando sulla fascia di sua competenza ma senza trovare la giusta sponda da parte dei suoi compagni. Impegna severamente Donnarumma col suo mancino, poi segna di caparbietà il goal della bandiera approfittando di una deviazione fortunata su cross di Trossard.ci vuole un po' di mestiere a liberarsi da centravanti in una difesa che conduce prima di 1, poi di 2 goal nel doppio confronto. Lui si ritaglia anche un fazzoletto per una volée molto complicata, che termina fuori. Arteta non aveva alternative come centravanti, peccato capitale della stagione dei Gunners.: prova a mettere pressione al fianco destro del Paris. Non è il miglior oppositore sul goal di Fabian Ruiz, che lo elude con un controllo abbastanza semplice prima di calciare. Fumoso, Poi poco altro, fino alla sostituzione.: più positivo rispetto a Martinelli, lotta sul lancio di Kiwior e galoppa verso la porta per poi mettere in mezzo il pallone che genera la rete di Saka. Forse, con lui dall'inizio...): frustrato. Vede i difetti del PSG, ma non riesce a sfruttarli con il materiale umano a sua disposizione. Merino non punge, Saka e Rice predicano nel deserto finché non entrano Trossard e Calafiori. Odegaard non riesce a illuminare. Perde il derby tutto spagnolo con Luis Enrique.