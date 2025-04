PSG-Aston Villa, le pagelle di CM: goal da sogno di Doué e Kvaratskhelia. Rogers ci prova, ma non basta

AFP via Getty Images

PSG-Aston Villa 3-1

PSG

Donnarumma 6: incolpevole sul goal, inoperoso per tutto il resto della partita. Guarda i compagni.

Hakimi 7: domina la fascia destra dal primo minuto. Guida i compagni da capitano e recupera il pallone da cui nasce il 2-1 di Kvaratskhelia. Gli si perdona anche un po’ di pigrizia nella chiusura su Tielemans in occasione del momentaneo vantaggio di Rogers

Beraldo 6: partita attenta. Sul goal ha meno colpe dei compagni di reparto.

Pacho 5,5: si fa prendere alle spalle da Rogers. Errore pesante che avrebbe potuto compromettere la partita.

Nuno Mendes 6,5: segna il goal della sicurezza mettendo anche a sedere Martinez. SI fa perdonare dopo la palla persa che porta al momentaneo 0-1 di Rogers.

Joao Neves 6: l'Aston Villa attacca pochissimo e lui vive una serata tranquilla.

Vitinha 7: il PSG gira al suo ritmo. Detta i tempi quando e come vuole: è il direttore di un'orchestra che quest'anno suona come non mai. E che può sognare il triplete.

Fabian Ruiz 6: un po' nell'ombra nel primo tempo. Suo il lancio che innesca Kvaratskhelia (72' Zaire-Emery 6: entra per gestire i minuti finali).

Kvaratskhelia 8: scatenato fin dai primi minuti, ma senza essere pericoloso. Poi la magia del secondo tempo: prende, salta Disasi e scarica un sinistro di rabbia, di potenza. Di quelli che a Napoli hanno visto tante volte e che rimpiangono ancora, come le giocate che regala in un secondo tempo da fuoriclasse (92' Ramos sv).

Dembelé 7: parte fortissimo, con 20 minuti in cui fa quasi quello che vuole. Con il passare dei minuti, però, perde la spinta iniziale e diventa meno pericoloso. Poi la giocata con cui manda in porta Nuno Mendes. Non segna e, quest'anno, è una notizia.

Doué 7,5: a neanche vent'anni prende per mano la squadra nel momento più difficile. Non dà neanche il tempo ai Villans di godersi il vantaggio che disegna un arcobaleno perfetto che rimette le cose a posto. Ha personalità da vendere e a un goal meraviglioso aggiunge numeri, serpentine e giocate di altissima qualità (72' Barcola 6: qualche accelerata nel finale di gestione del Paris).

Luis Enrique 8: il 3-1 non deve far abbassare la guardia a un PSG che quest'anno gioca coralmente. E' un gran bel vedere e il sogno triplete è più vivo che mai.

Aston Villa

Emiliano Martinez 6,5: para quello che può parare. Si arrende ai capolavori di Doué e Kvaratskhelia, poi Nuno Mendes lo mette a sedere. Fa il possibile.

Cash 5: l’ammonizione presa dop 16 minuti lo condiziona. Soffre tantissimo le avanzate di Nuno Mendes e, soprattutto, l’esuberanza di Doué. Non lo prende mai ed Emery lo toglie all’intervallo. (45’ Disasi 4,5: Kvara con lui fa quello che vuole. Mal di testa).

Konsa 6: regge finché può, anche perché il PSG raramente imbuca centralmente. Potrebbe fare di più in occasione del 3-1.

Pau Torres 6: i francesi attaccano soprattutto sulle fasce. Quando passano, tampona come può. SI guadagna la sufficienza.

Digne 5,5: soffre tanto Dembelé e Hakimi nel primo tempo. Nella ripresa il francese si spegna un po', ma la spinta del marocchino lo mette in difficoltà.

Tielemans 6,5: mette una pezza dove può, intercettando quanti più palloni possibili. Ha il merito di mettere il pallone per il momentaneo vantaggio di Rogers, che può valere oro in vista del ritorno a Birmingham (80' Maatsen sv).

Kamara 6: tampona e interecetta dove può. Raddoppia, corre. Non è preciso in impostazione, ma nel secondo tempo di sofferenza copre bene il campo.

Rogers 6,5: un'occasione, un goal e sono quattro in Champions League. La sua è una rete illusoria, ma tiene viva la speranza per la partita di settimana prossima.

McGinn 6: sfrutta l'incertezza di Nuno Mendes per dare il via all'azione del goal. Nella ripresa soffre come tutti i compagni (80' Onana sv).

Ramsey 5: non si vede mai in attacco. Al ritorno servirà di più (59' Asensio 5,5: ci prova con poca convinzione).

Rashford 6: bell'imbucata per Tielemans in occasione della rete di Rogers (80' Watkins sv).

Unai Emery 6: i sui ragazzi fanno quello che possono contro una delle squadre favorite per la vittoria finale. Il 3-1 non li condanna ancora in vista del ritorno.