PSG-Aston Villa LIVE, le formazioni ufficiali: Doué e Kvaratskhelia contro Rashford. Fuori Barcola

AFP via Getty Images

Dopo aver vinto la Ligue 1 con sei giornate d'anticipo, il Paris Saint-Germain vuole andare avanti anche in Champions League. Sulla strada dei parigini verso la finale di Monaco ai quarti di finale c'è l'Aston Villa dell'ex Unai Emery, che in Francia ha vinto un campionato. La squadra di Donnarumma, Kvaratskhelia e Dembelé, titolari, è favorita ma dovrà fare attenzione a un Rashford in grande forma e al Dibu Martinez, tra i punti di forza dei Villans.

IL TABELLINO

PSG-ASTON VILLA

MARCATORI:

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembelé, Doué. All. Luis Enrique

ASTON VILLA (4-2-3-1): Emiliano Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Tielemans, Kamara; Rogers, McGinn, Ramsey; Rashford. All. Unai Emery

AMMONITI:

ESPULSI:

ARBITRO: Mariani