In una recente interivsta Mino Raiola ha dato uno scossone ai tifosi della Juventus.: "E' pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui'. Bomba sganciata a Torino. Ad attenuare lo scossone sono state le dichiarazioni dell'ad bianconero Arrivabene, che nel pre partita col Cagliari ha spiegato che i rapporti tra le parti sono assolutamente sereni.- L'idea della Juve è quella di costruire la difesa del futuro sul classe '99, considerato intoccabile da parte della società. Per questo il club non ha gradito le parole del suo agente, che ha lasciato intendere un futuro lontano dalla Juve per de Ligt.- I top club europei sono alla finestra per seguire da vicino gli sviluppi sul futuro di de Ligt. Ilè il club in prima fila: ha provato a prenderlo quando era ancora all'Ajax e da quel momento non l'ha più mollato. Qualche timido approccio con la Juventus senza mai trovare uno spiraglio, ma il Barça non ha ancora perso le speranze per il futuro. Il nome di de Ligt è anche nella lista del, dove non hanno problemi di soldi e potrebbero approfittare della clausola per tentare un approccio col giocatore. Dall'Inghilterra raccontano anche dell'interessamento del, pronto anche a trattare con la Juve per prenderlo già nella prossima stagione.