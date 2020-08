Squadre che vincono, non si cambiano. Potrebbe essere questo uno dei titoli dell'attesissima finale di Champions League di stasera tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Alle 21, a Lisbona, va in scena una partita inedita per l'assegnazione dell'ultimo titolo della stagione 2019/2020: il club francese è alla sua prima finale assoluta nella storia della competizione, mentre i campioni di Germania inseguono il sesto successo assoluto.



Le accelerazioni di Davies, l'intelligenza tattica di Kimmich e Thiago Alcantara, le fiammate di Gnabry e Lewandowski da un parte, la solidità della coppia Thiago Silva-Kimpembé, la duttilità e i gol pesanti come macigni di Marquinhos, uniti alla genialità del terzetto Di Maria-Mbappé-Neymar, dall'altra. Nella finale franco-tedesca, c'è spazio per un pizzico di italianità, con Daniele Orsato come arbitro designato per dirigere il match.





PSG-BAYERN MONACO, LE PROBABILI FORMAZIONI





PSG: Navas; Kherer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Herrera, Marquinhos, Paredes; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel



BAYERN MONACO: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick



Arbitro: Orsato



DIRETTA TV: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251