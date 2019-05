Dichiarazioni clamorose di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del Paris Saint-Germain, Campione del Mondo con la Francia la scorsa estate, apre a un addio al club parigino. Queste le sue parole dopo aver ritirato il premio per il miglior giocatore della Ligue 1: "Potrebbe essere arrivato il momento di avere più responsabilità, qui a Parigi mi farebbe piacere, ma magari anche da un'altra parte. In ogni caso, grazie a tutti. Sono arrivato a un punto di svolta della mia carriera".



In passato il club che più di tutti ha tentato il talento francese è stato il Real Madrid, alle prese con una rivoluzione, ormai prossima. Anche in Premier, ovviamente, con lo United che ci ha pensato, ma senza Champions diventa dura. E quindi occhi, dal Real allo United, passando per Juve, City, Barcellona e Liverpool: le big drizzano le antenne e aspettano novità da Parigi.