Gianluigi Buffon ha parlato ai media ufficiali del Paris Saint Germain: “Siamo in un buon momento in campionato, stiamo iniziando a capire il reale valore della nostra squadra. La Champions League è sempre una competizione particolare, da affrontare in un periodo molto complicato perché denso di impegni. Il nostro è un gruppo difficile, di altissimo livello, che ci permetterà di crescere. Il Napoli al San Paolo? Dovremo essere bravi noi a mettere in campo i frutti del lavoro svolto in questi mesi, evitando di incombere in errori. I nostri avversari sono molto forti, non saranno concessi passi falsi”. Il portiere, dopo la squalifica nelle competizioni europee, potrà tornare in campo proprio contro i partenopei.