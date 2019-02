Gigi Buffon e il Paris Saint-Germain, un matrimonio destinato a durare per un altro anno. Come anticipato da Calciomercato.com, nelle prossime settimane il portiere firmerà il suo rinnovo di contratto fino al 2020. Nel frattempo, l'ex Parma e Juventus ha dichiarato in conferenza stampa: "Se Areola e il club lo vogliono, io resterei volentieri per un'altra stagione. Ora pensiamo alle prossime partite, abbiamo tutto il tempo per pensare al mio futuro".