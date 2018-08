Gianluigi Buffon a 40 anni ha già vinto la Supercoppa di Francia, sabato, ma non è ancora sazio di vittorie. L'ex bianconero si è confessato in una lunga intervista al magazine del suo nuovo club, nelle edicole francesi con un numero che in copertina mette insieme Mbappé, campione del Mondo, e Buffon. Titolo trionfale: "Classe mondiale". Ecco alcune anticipazioni in esclusiva: ”Negli ultimi tre anni ho seguito con attenzione il Psg. Ne ho parlato con amici come Verratti e Sirigu. Volevo capire come mai una squadra così forte non riusciva a fare il salto di qualità nei momenti importanti della stagione, in Champions League. Il Psg è diventato una grande squadra solo negli ultimi sei anni, quindi serve tempo, ma con una identità forte, un gruppo, uno spogliatoio e un allenatore forti, il tempo per vincere può ridursi".



ANCORA AL TOP - “Penso di essere ancora competitivo e di poter aiutare i nuovi compagni. Bisogna avere uno scopo comune. Ma serve avere un grande gruppo che abbia voglia di soffrire insieme per vincere qualsiasi competizione”.



MBAPPÉ - “Con Barzagli e Chiellini - spiega Buffon nella sezione dedicata al Mondiale dei parigini - ci dicemmo che aveva qualcosa di sovraumano. Se Kylian resta con i piedi per terra e focalizzato sui suoi obiettivi, può diventare grande come Pelé, Maradona, Ronaldo e Messi”.



AREOLA - "Alphonse è un grande portiere. Mi ricorda Donnarumma per potenza fisica e esplosività. Ha un grande futuro davanti". Ma per giocare servirà essere all'altezza di una leggenda.