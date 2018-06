"Les jeux sont fait, le rien va plus": ci siamo, sarà quella che inizia domani la settimana del trasferimento ufficiale dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain, nella nuova avventura francese del numero uno di Carrara. L'accordo tra il calciatore e il club francese è ormai totale, ma manca ancora un piccolo passo per la chiusura dell'affare.



I DETTAGLI ECONOMICI. ECCO COSA MANCA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, l'annuncio di Buffon al PSG arriverà tra martedì e mercoledì della prossima settimana: per il trasferimento del portiere si attende soltanto la sentenza Uefa sul club parigino in merito alle presunte irregolarità sul fair play finanziario. Limato ogni dettaglio, per quanto concerne il contratto: l'entourage dell’ormai ex capitano dellla Juve è stato più volte a Parigi e dopo diversi colloqui positivi con i dirigenti dei campioni di Francia ha trovato l'accordo definitivo. Il club del presidente Al-Khelaifi elargirà a Buffon un contratto biennale da 7 milioni all’anno più bonus comprensivo di un ruolo da testimonial del Mondiale del 2022 in Qatar.



AREOLA ACCETTA LA SITUAZIONE - Sotto la Tour Eiffel ormai aspettano solo l'arrivo dell'ex numero uno della nazionale italiana. Anche il "rivale" Alphonse Areola ha accettato la situazione, rilasciando queste parole a Telefooot: "Buffon è il mio idolo e potrei ritrovarmi a lavorare con lui, vedremo cosa succederà". Buffon-PSG, il matrimonio è compiuto: a breve i crismi dell'ufficialità.



