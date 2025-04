AFP via Getty Images

. Ilvince il titolo della, ildella sua storia, grazie alla vittoria per 1-0 in casa dell'firmata dal solito. Si tratta del successo più “facile”, più telefonato tanto da arrivare addiritturaLa squadra dil’ha fatto suo dall’inizio alla fine e l’ha chiuso – per ora –come si evince dal fatto che il trionfo sia arrivato già a inizio aprile.

E sarebbe potuto arrivare addirittura il 29 marzo, a 7 partite dalla fine, se il Monaco non avesse battuto il Nizza e prolungato l'agonia fino alla 28esima. Gli Invincibili di Parigi infatti avevano schiantato i rivali deldominati per 6 a 1 e poi si erano seduti sul divano adopo che ilaveva fatto harakiri perdendo contro una secco di vittorie da 15 turni. L'X però è sfuggita con i monegaschi che si sono imposti per 2 a 1 e quindi la vittoria del titolo è arrivata una settimana dopo nell'appuntamento con l'Angers. Una formalità: serviva un punto al Psg, detto, fatto.

Tutto insomma portava alladi una squadra chee non solo per iquanto per il, per ladelle trame, per le caterve diche hanno portatoe compagni aContro i verdi erano andati a segno. Le sei marcature hanno portato il computo totale a 80, una cifra enorme nellegare giocate. Per la media siamo a circaCome detto, il Psg non ha mai perso:Ha subito 26 goal per un rimarchevoleI distacchi poi sono abissali: +24 sul Monaco, +25 sul Marsiglia e 26 sul Nizza.

La cavalcata dei parigini è partita in sordina. I primi mesi infatti la squadra ha sì dimostrato grandima si è spesso arenata – soprattutto in Europa – tanto cheGara dopo gara, settimana dopo settimana peròUn lavoro certosino da sarto quello di Luis Enrique basato sul concetto diFa riflettere infatti che, la superstella che in estate aveva preso la strada die del. Finiti i tempi del trio con, delle prime donne e dei tonfi europei.in un calcio che li esalta e permette loro di esprimersi al meglio.

, questo la missione compiuta dal Psg. In un’intervista a L’Equipe, Antoniol’ha definita una, aggiungendo che “Luis Enrique ha fatto un lavoro”. Ma gli elogi piovono da ogni dove, soprattutto per quanto fatto inQui, dopo il già citato inizio stentato, i parigini si sono presi lo scalpo più importante, quello del, testa di serie numero uno della competizione. E lo hanno fatto in un doppio confronto spettacolare nel quale hanno ampiamente meritato il passaggio del turno contro i più quotati inglesi. E ora, archiviata la "scocciatura" Ligue 1, si punta a tornare in finale perche sarebbe storico dopo unae un

Dopo l’inizio così così,A cavallo tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 la squadra ha fattoe non si è più guardata indietro.cui vanno sommati unin Coppa di Francia e un altroin Champions League, cui aggiungere altre ledell'andata. Nelle ultime settimane hanno rifilatoA inizio marzo era stato calcolato che nelle dieci gare precedenti - dalla vittoria di Stoccarda del 29 gennaio al 4-1 sul Lille del primo marzo - iDominanti. E ancora in corsa per tutto: dopo la, ora arriva lae ilE a fine stagione il

Come detto, è stata premiata unadella squadra, spendendo sì tanto ma facendolo in modo. A gennaio è arrivatodal Napoli, in estate(60 dal Benfica),(50 dal Rennes),(40 dall'Eintracht Francoforte) mentre sono stati sbolognati, in prestito o a titolo definitivo, giocatori ai margini del progetto comeUna gestione illuminata anche se non priva di disattenzioni come quella sulla quantità di giocatori in prestito che aveva frenato per un attimo il mercato di gennaio.

Meno stelle, sì, ma sempre tante sotto la Torre Eiffel. A cominciare dalla porta doveha resistito a critiche e concorrenza con qualche basso e alti di grande livello come quello addove, a furia di rigori parati, ha eliminato il Liverpool. Sugli esterni due dei migliori interpreti del ruolo: a destra(5 goal) e a sinistra(3). In mezzo, oltre a una mezzo servizio, la maestria del capitanoe la stellina, colpo azzeccatissimo dall’Eintracht Francoforte. A centrocampo hanno brillato, menti e motori della squadra, coadiuvati dae soprattutto da. Davanti poi è stato show: Kvara ci ha messo la ciliegina sulla torta col suo ottimo impatto,(18 goal),(14) eci avevano già messo tutta la torta. E occhio proprio al più giovane di questi, classe 2005,

La vera stella però è stata ed è Ousmane, finalmente. L’ex Barcellona èe ha messo al servizio della squadra quello straordinario talento che si era sempre visto, a tratti.È deflagrato definitivamente nonostante i primi approcci con, che lo aveva voluto, fossero stati. Lo stesso tecnico lo aveva lasciato a casa per motivi disciplinari per esempio per la sfida, persa, in casa. Lui ha incassato, si è messo sotto col lavoro e ha fornito, sfruttando il passaggioNella seconda parte di stagione poi, dall'inizio del 2025 in avanti, è stato davverotanto da far chiedere al suo stesso allenatore cosa avesse mangiato a Natale. C’è tanto di suo nella, una stagione che da bella però potrebbe presto passare a