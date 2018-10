Secondo il sito francese Le10Sport, Edinson Cavani può davvero lasciare il PSG nella prossima finestra di mercato. Il problema, per i club che lo corteggiano, risiede però nel suo maxi-ingaggio. Per questo, qualora il Matador non abbassasse le proprie richieste economiche (12 milioni di euro a stagione), potrebbero permetterselo solo poche società: in Spagna Real, Barcellona e Atlético; in Inghilterra Manchester United, City e Chelsea; in Italia solo la Juventus.