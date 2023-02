Niente da fare per il Paris Saint-Germain: Hakim Ziyech resta al Chelsea. La commissione giuridica della LFP, riferisce Téléfoot, ha deciso di respingere il ricorso presentato dal PSG per poter omologare il contratto del marocchino. L'affare è dunque saltato per gli errori dei Blues nella riconsegna dei documenti.



Sfuma Ziyech ma non solo, perché contestualmente viene respinto un altro ricorso: quello per Ismaël Gharbi, centrocampista classe 2004 che sarebbe dovuto passare in prestito al Nizza e invece resterà al PSG fino al termine della stagione.