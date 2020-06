Una nuova grana per il Paris Saint Germain e per il suo direttore sportivo Leonardo: dopo l'addio dei giovani talenti Aouchiche e Kouassi, esplode il caso di Edinson Cavani e Thomas Meunier. L'attaccante uruguaiano e l'esterno belga, in scadenza di contratto a fine mese, non hanno trovato l'accordo con la società per estendere gli accordi fino al prossimo 31 agosto, in quanto intenzionati ad accasarsi a breve altrove.



GRANA CHAMPIONS - Cavani è nel mirino dell'Inter, ma soprattutto dell'Atletico Madrid di Simeone, mentre Meunier - più volte accostato a club italiani - è vicino all'accordo col Borussia Dortmund, che lo ha individuato come il sostituto di Hakimi, che tornerà al Real Madrid. Un bel problema per il PSG, perché questo significa che Thomas Tuchel non avrà a disposizione i due giocatori per la ripresa della Champions League ad agosto, con i parigini approdati ai quarti di finale.