A Parigi si continua a respirare aria di tensione, visto lo stallo tra il PSG e Kylian Mbappé e nemmeno l'acquisto multimilionario di Gonçalo Ramos ha distolto l'attenzione dei media dal caso dell’attaccante francese. E a far parlare ancora dei dissidi tra il club e il fenomeno transalpino è stato il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, che, nel messaggio ai tifosi nel comunicato di acquisto di Ramos, ha mandato una frecciata a Kylian Mbappé.



LE DICHIARAZIONI - "Siamo molto felici di accogliere Gonçalo Ramos, il nuovo straordinario attaccante della famiglia del PSG. Gonçalo è un fantastico giocatore internazionale, è giovane, ha fame e lotterà per la squadra. Sono questi i tipi di giocatori che vogliamo per il nostro futuro e la nostra istituzione".