Christopher Vivell è il primo nome che i media francesi hanno fatto per la sostituzione di Campos, ormai separato in casa al Psg. Secondo SportZone però ci sono due alternative che prendono via via sempre più piede: Antero Henrique e Paolo Maldini. L'ex Milan è il preferito di Nasser Al Khelaifi e l'entourage della bandiera rossonera è fiduciosa che si possa trovare presto un'intesa.