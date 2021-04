Kevin De Bruyne man of the match di PSG-Manchester City, il centrocampista belga parla a Sky Sport dopo la semifinale d'andata di Champions League: "Dobbiamo fare il nostro lavoro e la nostra gara al ritorno: oggi è stata una bella partita, ma ci sono altri 90 minuti. Sappiamo che il PSG ha tanta qualità, ora dobbiamo pensare alla partita di sabato in Premier e poi alla sfida di ritorno. Il gol? E' stato un cross, ma con la giusta traiettoria. Se l'avessero toccato sarebbe andato in porta, non l'hanno toccato ma era comunque pericoloso per il portiere: c'è stata un po' di fortuna, ma è andata bene così. Cosa è cambiato nel secondo tempo? Abbiamo pressato meglio, non abbiamo dato tempo di riflettere ai loro centrocampisti per dare spazio ai loro attaccanti. E siamo stati più bravi in fase di possesso".