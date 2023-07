"Vlahovic, a Parigi ti tagliamo le tre dita!" firmato ultras del PSG. Non è ancora neanche iniziata non solo l'avventura, ma addirittura la trattativa per portare al Paris Saint Germain l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic che già emergono i primi problemi di origine ambientale con i tifosi più accaniti del club parigino che non gradiscono le esternazioni politicizzate fatte in passato dalla punta serba.



E il riferimento alle tre dita dello striscione è proprio di matrice politica in quanto più volte in passato, e soprattutto con la maglia della Serbia addosso, Vlahovic si è mostrato con il segno delle 3 dita rivolto al cielo che è un chiaro riferimento alla Grande Serbia (Dio, Patria e Zar). Un simbolismo che appartiene all'ala di destra e nazionalista del popolo serbo, che tende a non riconoscere il Kosovo e i suoi confini.



Un segno che Vlahovic non nasconde e che i tifosi parigini non gradiscono al punto da aver già inziato la protesta prima ancora di un suo eventuale approdo alla corte di Luis Enrique.