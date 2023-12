Leny Yoro, difensore centrale classe 2005, è da tempo nel mirino dei due club di Manchester, ma nelle ultime settimane anche il PSG avrebbe manifestato un certo interesse per il ragazzo. E la gara di domenica proprio fra i capitolini e il Lille proprietario del cartellino di Yoro potrebbe diventare anche un appuntamento per parlare di mercato. Il Lille è bottega cara e valuta il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro. Una cifra molto alta, ma che il PSG sarebbe anche disposto a pagare.