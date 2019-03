Sono discordanti le voci relative al futuro del difensore classe '94 del Paris Saint Germain Marquinhos: se la stampa francese riferisce che l'ennesimo fallimento in Champions League potrebbe essere un motivo per cercare una nuova esperienza all'estero (col Real Madrid interessato), il portale brasiliano UOL riferisce che il calciatore si trova benissimo in Francia e potrebbe discutere col club del rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022.