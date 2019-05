Dani Alves, terzino del Paris Saint-Germain, parla a ESPN del futuro di Neymar: "Penso che continuerà al PSG , penso di sì. Non ha ancora fatto il suo lavoro qui. Nella vita devi stabilire degli obiettivi, raggiungerli e poi fare ciò che vuoi. Non è contento perché i risultati non sono arrivati. Se il Real Madrid mi chiama, dico di no e se mi chiama per Neymar, dico anche no, ma il Real Madrid chiama molte persone e non sarei sorpreso".



SUL SUO FUTURO - "Al momento non ho firmato il rinnovo. Il PSG sa che voglio aiutare questo club a cambiare la sua storia. Se siamo nella stessa direzione, continueremo, altrimenti no"