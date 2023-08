A pochi giorni dall'inizio della Ligue 1, per il Paris Saint-Germain è il momento delle scelte importanti. Il media day di oggi, una giornata dedicata alle fotografie ufficiali per la Ligue de Football Professionnel, ha dato indicazioni significative: erano assenti Neymar e Marco Verratti, oltre ovviamente a Kylian Mbappé. Un chiaro segnale, riporta RMC Sport, della volontà del club di non includere questi giocatori, insieme a Renato Sanches, Hugo Ekitike e Juan Bernat, nel progetto tecnico di Luis Enrique.