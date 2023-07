non è mai stato così vicino a lasciare il Barcellona come in questi giorni. Il Psg sta spingendo da tempo per portarlo in Francia, e nelle ultime ore ci sono stati passi importanti: come raccontano in Spagna,. Il via libera del Barça non serve: il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro che probabilmente già nei prossimi giorni verrà attivata dal Psg. Intanto, la dirigenza francese ha già informato il Barcellona di aver trovato un principio d'accordo con Dembelé; un passaggio non dovuto, ma spesso usato come prassi per rispetto verso il club d'appartenenza.- Prima di andare su Dembelé il Psg aveva valutato altri profili, sondato altre piste presentando anche, e così il Psg ha virato su Dembelé e ora sta affondando il colpo. Nelle scorse settimane il Barcellona aveva avuto qualche contatto con l'agente per il rinnovo del contratto ma la trattativa non è mai decollata. Il giocatore in Spagna si trova molto bene, ma la possibilità di tornare in Francia è il fattore che sta facendo la differenza.- Con i soldi che incasserà dalla cessione di Dembelé il Barcellona andrà su un terzino destro: i nomi più caldi, al momento, sono quelli di- rientrato al City dopo il prestito al Bayern Monaco - e, che piace anche a Milan e Juventus ma la pista italiana resta molto complicata. Operazione quasi chiusa invece per Dembelé al Psg, 50 milioni nelle casse del Barcellona e un nuovo esterno d'attacco per Luis Enrique. Dopo sei anni in Spagna il classe '97 è pronto a tornare in Francia.