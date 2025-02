Psg, Dembélé ha fatto dimenticare Mbappé: si è scoperto centravanti ed è capocannoniere in Ligue 1

Getty Images

Cosa vi viene in mente se pensate ad? Sicuramente, immaginiamo, tanta tecnica e qualche difetto sotto porta nel ruolo di ala di Borussia Dortmund e Barcellona.Tutto vero. Dembélé è balzato in testa alla classifica marcatori della Ligue 1. Com'è possibile che un esterno tutto dribbling segni così tanto? Semplice:. Tutto merito dell'intuizione di, che, via Mbappé a zero al Real Madrid, ha preferito studiare una novità rispetto a Gonçalo Ramos e Kolo Muani. E ha funzionato, visto che quest'ultimo è stato liberato per la Juventus e il portoghese è praticamente la riserva di Dembélé.

"Sono ben posizionato, in un ruolo da numero 9. Prima giocavo più come centrocampista destro vicino alla linea, era difficile segnare", ha detto Dembélé dopo la tripletta odierna: per lui, oltre alle 14 reti in campionato, anche altre cinque nelle coppe, che lo portano a, e ha messo a segno due assist in più, 6 contro 4. Certo, Mbappé è a quota 22 con il Real Madrid, ma Dembélé, investito del ruolo di nuova stella dopo l'addio di Kylian, non lo sta facendo rimpiangere. E chi se lo aspettava?