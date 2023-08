Il trasferimento al PSG di Ousmane Dembélé rischia di saltare. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, il Barcellona ha ricevuto una proposta faraonica da parte dell’Al Hilal, inseritosi sull’esterno francese. Per questo motivo, il club catalano non ha ancora inviato i documenti necessari per organizzare le visite mediche a Parigi per il transalpino.