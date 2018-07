Angel Di Maria non lascia il PSG, parola dello stesso giocatore argentino. Tramite una storia sul proprio profilo Instagram, El Fideo smentisce le voci sulla voglia di cambiare aria: "Non smettono di mentire".



NIENTE INTER E NAPOLI - L'argentino accostato a due squadre italiane come Napoli e Inter appare piuttosto seccato dalle continue notizie che lo riguardano tanto da aver deciso di smentire in prima persona usando l'emoticon di "Pinocchio", come a dire: sono tutte bugie.