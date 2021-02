Angel Di Maria, esterno del Paris Saint-Germain in scadenza di contratto, si racconta all'Indipendent: "Da bambino sono caduto in un pozzo e ho rischiato di morire. Mi salvò mia madre. Ero vivace, tanto. Mi portò pure da da un dottore: 'cosa posso fare per calmarlo?'. Lui rispose: 'Le dia un pallone e lo renderà felice'".