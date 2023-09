al termine dell'ultima finestra di mercato, con incassi che consentiranno alla società del presidente Nasser Al-Khelaifi di dare respiro alla situazione finanziaria, messa a dura prova anche e soprattutto dagli ingaggi faraonici garantiti fino a pochi mesi a giocatori del calibro di Messi e Neymar. Ma di, dopo che per anni il club francese non si è certo distinto per una gestione particolarmente oculata. Diallo, Verratti, Draxler, El Hannach e Housni: 5 partenze pere un aspetto in comune che lega tutte queste operazioni, la destinazione qatarioti.e infatti, secondo quanto raccolto da L'Equipe, a Nyon vogliono vederci chiaro.e verificando se esistano i presupposti per considerare queste operazioni come condizionate dai rapporti di vicinanza tra la famiglia reale del Qatar e i club coinvolti:e non farle rientrare nel conteggio per verificare che Al-Khelaifi e il PSG abbiano rispettato pedissequamente le regole del FFP. Già in passato la Uefa ebbe da ridire sui contratti di sponsorizzazione sottoscritti con alcuni marchi prossimi agli azionisti di riferimento della formazione parigina (Qatar National Bank, Ooredoo, beIN Sports, Qatar Tourism Authority, Aspetar) e ridimensionato il loro impatto sui conti.- Ilè costantemente tenuto sotto osservazione dagli organi di controllo preposti e giàe del settlement agreement concordato con la Uefa per rientrare nei parametri. Una situazione in evoluzione e che da Parigi si affrettano a descrivere come sotto controllo e tutt'altro che grave, ma che certo non giova dal punto di vista politico alla figura di Al-Khelaifi, eletto come presidente dell'ECA dopo l'addio di Andrea Agnelli.