Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, affronterà domani il Milan, sua ex squadra. Queste le sue dichiarazioni a Sport Mediaset: "Sarà una gara emozionante. Lì ho tanti amici, un pezzo del mio cuore è sempre lì. Ho grande affetto per il Milan, sarà una partita particolare. Mi sono sentito con Calabria, ci siamo scambiati qualche battuta. Sono contento di rivederli e di poterli riabbracciare, in campo saremo avversari, ma fuori dal campo saremo sempre amici".



Che ne pensa del girone di Champions?

"È complicato, ogni partita è difficile. Sia noi che il Milan abbiamo bisogno di vincere. Il Milan è una squadra forte abituata alla Champions, quindi dovremo dare tutto per vincere la partita".