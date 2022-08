Gigio Donnarumma ha parlato a Sky Sport in vista dell'inizio della sua seconda stagione tra i pali del Psg. Un'annata in cui sarà titolare fisso e con rinnovate ambizioni grazie a Galtier. "Mi sento veramente a casa qui, sto molto bene. Questo club è qualcosa di incredibile, non si può spiegare. Questa è una famiglia e sono contento di essere qua, voglio restarci il più possibile e fare la storia di questo club".



GALTIER - "Con Galtier lavoriamo molto. A lui piace il pressing alto, io devo coprire bene gli spazi ma ho già lavorato su questi concetti quindi non ci sono problemi. Lavoriamo insieme con la difesa per essere amalgamati, vogliamo recuperare palla il prima possibile. Con la difesa a tre cambia poco, dobbiamo solo sistemare alcune cose".