La stagione del portiere del PSG Keylor Navas è stata caratterizzata da un brutto infortunio che lo ha tenuto sempre fuori. In una diretta social, però, il costaricano ha parlato del suo rientro: "Non giocare è frustrante per ogni giocatore. Grazie a Dio sto tornando al 100%, fortunatamente sono riuscito a riprendermi bene. Ho messo le cose nelle mani di Dio e sono pronto a lottare per provare a conquistare un posto, come sempre". Un chiaro ed evidente messaggio a Gigio Donnarumma.