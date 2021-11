Premiato come miglior portiere dell'anno, Gigio Donnarumma ha parlato dei suoi primi mesi al Psg: "Per me è stato un anno incredibile, iniziato col ritorno in Champions con il Milan e continuato con la vittoria dell'Europeo. Se ripenso a quel successo rimangono ancora senza parole, sono emozioni uniche. Poi il trasferimento al Psg, che mi rende molto orgoglioso. Mi hanno sempre seguito, era un segno del destino. Ringrazio la mia compagna e la mia famiglia, mio fratello che ogni giorno mi aiuta in tutto. Questo premio è il risultato del lavoro quotidiano e della cura dei dettagli, ma sono ancora giovane e devo imparare tanto".