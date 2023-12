Intervenuto a Sky Sport al termine di Borussia Dortmund PSG, Gianluigi Donnaruma si è espresso così, commentando anche le parole di Giorgio Chiellini ed il suo ritiro dal calcio. Ecco le dichiarazioni. SULLE PAROLE DI CHIELLINI – "Io ringrazio sempre Giorgione, è sempre molto bravo con me e nelle parole che dice su di me. E’ un amico, gli voglio bene e ho letto che ha dato l’addio al calcio. Gli faccio un in bocca al lupo per tutto. Oltre ad essere stato un grandissimo calciatore sei una persona straordinaria e un grande amico, poi abbiamo vissuto momenti indimenticabili insieme. Sono orgoglioso di essere parte della sua storia". PERIODO DIFFICILE PER ME – "Ringrazio sempre il mister per la fiducia, cerco sempre di essere disponibile per la squadra. Poi chiaro che gli errori capitano, siamo umani. L’importante è rialzare la testa, lavorare e farsi trovare sempre pronti".