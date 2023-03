Avreste mai immaginato, soltanto due anni fa dopo la vittoria dell'Europeo vinto con l'Italia e un'annata monstre con la maglia del Milan, che qualcuno avrebbe davvero potuto porsi anche soltanto questo dubbio? Da quel giorno ad oggi è passata tanta acqua sotto i ponti e, purtroppo per Gigio, ancheper colui che era stato premiato come il miglior portiere d'Europa (e miglior giocatore dell'Europeo) e che, con il passaggio alanche con il proprio club.E invece no, o meglio, prima la rivalità e l'alternanza con, poiMadrid della passata annata (con fallo, giusto ricordarlo, sebbene la scelta di quella giocata fosse comunque concettualmente sbagliata) e che ha aperto una crepa nelle certezze dei progetti parigini,(il tiro non imparabile di Coman passato sotto la pancia) che sta condizionando il ritorno che questa sera andrà in scena all'Allianz Stadium di Monaco di Baviera e a cui ha fatto seguito la doppia sbavatura contro ilnell'ultima di campionato.che la stampa francese sta facendo lentamente e inesorabilmente arrivare al pettine in vista della sfida di questa sera. UnaSe questa sera la squadra di Galtier dovesse floppare, tutto quello costruito finora verrebbe rimesso in discussione ee. E per lui che è rimasto fedele adopo lo split dell'agenzia di Mino in due tronconi con Rafaela Pimenta, potrebbe riaprirsi anche una corsia preferenziale per il ritorno in Italia, con lache sta iniziando a pensare al futuro della propria porta senza Szczesny (che è in scadenza al 30 giugno 2024). E Monaco di Baviera si strasfomerà questa sera sempre più in uno spartiacque da dentro o fuori. Dalla Champoions certo, ma anche da un futuro ancora fisso a Parigi.