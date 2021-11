Il portere del PSG Gianluigi Donnarumma ha parlato ai canali ufficiali della società. Queste le parole del portiere azzurro: "​La prima partita in Champions League è speciale. È stato pazzesco! Quando senti la musica, l’atmosfera nello stadio, i tifosi che cantano. È qualcosa di incredibile. Per un giocatore, poter giocare in questa competizione è l’apice della carriera. Devo dire che sono molto felice di averlo potuto fare con il Paris Saint-Germain e spero che continueremo a giocare bene e vincere. L​a nostra forza? C’è un ottimo spirito di squadra, lavoriamo l’uno per l’altro. Abbiamo le qualità per fare tutto questo. La nostra forza è saper colpire l’avversario quando è necessario, è così che affrontiamo le partite e come vinciamo".