PSG, Donnarumma votato come miglior portiere della Ligue 1

15 minuti fa

Per il secondo anno da quando è al Paris Saint-Germain Donnarumma riceve il premio dell'associazione calciatori francese come miglior portiere della stagione 2023-2024. L'ex Milan ha vinto la Ligue 1 e sabato 25 maggio potrebbe mettere in bacheca anche la Coppa di Francia, da giocare contro il Lione in finale. Donnarumma, invitato a salire sul palco, ha detto due parole in occasione della consegna del premio: "Sono contento, grazie a tutti. È una grande soddisfazione. Ringrazio i miei compagni, lo staff, l’allenatore per il lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo fatto davvero una grande stagione, sono molto contento di questo premio, è molto importante".