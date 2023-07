Prosegue l'opera di restyling del PSG targato Luis Enrique, intenzionato a costruire una squadra più di giocatori funzionali alle sue idee che di nomi più o meno altisonanti. Che non fa parte del progetto tecnico del mister spagnolo è Julian Draxler, reduce da una stagione in prestito al Benfica. Come riporta Sky, Luis Enrique ha già comunicato al diretto interessato la decisione di non considerarlo per la prossima stagione.