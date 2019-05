Il Paris Saint-Germain si prepara all’ennesima estate molto sul fronte del mercato. I francesi stanno lavorando per rinforzare tutti i reparti. Il primo intervento avverrà a centrocampo. I due obiettivi di mercato per questo reparto sono N’Golo Kanté ed Allan. Il primo è un mediano francese di proprietà del Chelsea; il secondo è un punto di riferimento prezioso all’interno dello scacchiere di Carlo Ancelotti al Napoli. Difficilmente il PSG riuscirà a piazzare entrambi i colpi. Per la Juventus, ci sono chance di arrivare a Kanté, qualora i parigini dovessero virare con decisione su Allan. Il Napoli si è opposto all’operazione nel corso della sessione di mercato invernale, ma in estate gli scenari potrebbero cambiare drasticamente.