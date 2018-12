Jesé Rodriguez è uno dei nomi in partenza per quanto riguarda il Paris Saint-Germain, che sarebbe disposto secondo quanto riporta l'Equipe a cedere il giocatore in prestito, pagando anche parte dell'ingaggio. Motivo per il quale, sia il Betis che il Valladolid hanno mostrato interesse per il giocatore. Potrebbero entrambe risultare un'opportunità di rilancio per l'attaccante spagnolo che non gioca una partita ufficiale da Marzo, quando ai tempi, indossava la maglia dello Stoke.