Psg e Al Khelaifi accusati di corruzione: hanno fatto pressioni per far vincere il Pallone d'Oro a Messi

L'avventura agrodolce di Messi al Psg continua a far discutere. L'argentino ha militato nel club parigino dal 2021 al 2023 e, mentre vestiva questa maglia, si è anche assicurato il Pallone d'Oro nel 2021, replicato poi due anni dopo. E proprio il primo riconoscimento è finito nell'occhio del ciclone. La stampa francese infatti, e in particolare Le Monde e Mediapart, parlano di un'indagine scattata nei confronti del club e di Nasser Al Khelaifi, proprietario del fondo Qatar Sports Investments (QSI) e dello stesso Psg. L'accusa è di corruzione e traffico di influenze.



I REGALI - Il Psg infatti avrebbe fatto diversi regali a Pascal Ferré, ex caporedattore della rivista France Football, che organizza l'evento e conferisce il premio e che sarebbe diventato poi responsabile della comunicazione della squadra di Luis Enrique. Sotto accusa anche l'ex capo della comunicazione dei parigini, Jean Martial Ribes. Il club avrebbe fatto pressioni sulla rivista, imponendo la rimozione di un articolo critico verso Al Khelaifi e soprattutto chiedendo che fosse fatta pressione sugli altri membri della giuria del Pallone d'Oro affinché potessero assegnarlo a Lionel Messi. Il tutto in cambio di voli e viaggi pagati per Doha, ma anche biglietti al Parco dei Principi nei posti più chic e numerosi altri cadeaux come cinque chili di datteri, offerti in uno di questi viaggi.