La chiamata di Pep Guardiola a Ismael Bennacer per il suo Manchester City così come il corteggiamento del PSG non preoccupano particolarmente il Milan. Il club ritiene che il centrocampista algerino sia blindato dalla clausola rescissoria da 50 milioni su cui non sono previsti sconti. La cifra non è trattabile, la cifra per l'ex Empoli è fissata.