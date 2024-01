PSG e Real Madrid, l'entourage di Mbappé: 'Nessun accordo per il suo futuro'

Non c'è alcun accordo preso, l'attesa per conoscere il futuro di Kylian Mbappé si prolunga. Nelle ultime ore erano rimbalzate indiscrezioni dalla Francia secondo cui l'attaccante classe '98, in scadenza con il Paris Saint-Germain al termine della stagione, avesse già dato il proprio sì al Real Madrid e raggiunto l'accordo con i blancos. L'entourage di Mbappé ha rotto il silenzio e smentito queste ipotesi, in una dichiarazione rilasciata a RMC Sport: "Non c'è accordo sul futuro di Kylian, soprattutto perché non sono state avviate discussioni a riguardo. Nessun tipo di influenza potrebbe inoltre dettare i tempi della discussione, riflessione o decisione di Kylian".



LA SITUAZIONE - Smentito l'accordo con il Real e respinte anche le indiscrezioni secondo cui da Madrid fosse arrivato un ultimatum per la decisione (entro il mese di gennaio). I margini dell'eventuale contratto che legherebbe Mbappé alle merengues sono stati rilanciati dalla stampa spagnola negli scorsi giorni: ingaggio da 26 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma di 130 milioni, le stesse condizioni prospettate due anni fa. Spera il PSG, che attualmente corrisponde all'attaccante un ingaggio superiore ai 70 milioni di euro in virtù dell'accordo siglato nel 2022 (che ha consegnato a Kylian anche un bonus alla firma con premio fedeltà da 180 milioni), e che continua a lavorare per convincere la propria stella a prolungare ulteriormente il contratto per restare all'ombra della Tour Eiffel.