Aumenta la fila per Nicolò Zaniolo. Negli ultimi giorni hanno chiamato il suo agente per prendere informazioni almeno tre giganti europei: Paris Saint-Germain, Real Madrid e Chelsea, prima che la Fifa chiudesse il mercato dei Blues per due sessioni. Tutti a domandarsi: "Quanto costa Zaniolo?". E forse nemmeno la Roma lo sa.



Zaniolo ai suoi amici ha confidato di non volersi spostare da Roma. Sempre secondo La Repubblica, nelle conversazioni con il suo agente sta spingendo perché si raggiunga al più presto l’accordo per il rinnovo del contratto. Mino Raiola, pronto a tutto per iscriverlo alla propria scuderia accanto all’altro classe ’ 99 Donnarumma, dovrà arrendersi.