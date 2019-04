Fernando, il ventisettenne con un passato alla Samp ora in forza allo Spartak Mosca ha attirato l'attenzione di PSG e Roma, entrambe alla ricerca di un centrocampista difensivo. Un sondaggio - come riporta globoesporte.com - che non è ancora sfociato in una proposta ufficiale da parte di nessuno dei due club ma che mira a verificare se esiste una possibilità di trasferimento nonostante il contratto che lega il brasiliano alla società di Mosca fino al 2021.